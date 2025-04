Liga Pégasus participa de curso de formação da Federação Paranaense de Taekwondo

O Mestre Kennedy e o Professor Kauan, da Liga Pégasus de Araucária, participaram nos dias 22 e 23 de março, do “Curso Estadual de Mestre Avaliador, Professor e Auxiliar”, promovido pela Federação Paranaense de Taekwondo e realizado em Curitiba. O evento contou com a presença do representante da Kukkiwon do Brasil, Mestre Yeon Cheol Lim, ex-atleta da Seleção Coreana de Poomsae.

Os assuntos abordados no Curso foram: Pomsae e suas diretrizes, com o Mestre Yeon Cheol Lim; Aulas marciais para qualidade de vida, com o Grão Mestre Fernando Madureira e Mestre Gilberto Morando; Ética na profissão, com Jackson Douglas Almeida; Poomsae avançado (4º Dan acima), com o Mestre Yeon Cheol Lim, Mestre André Costa; Para Taekwondo, com o Mestre Ricardo Zimmer; Aspectos pedagógicos das Lutas, com o Professor Ricardo Sonoda Nunes; Poomsae Freestyle, com o Professor Rodrigo Rocha; Prática de Sebon Kyorugui, com o Mestre Henrique Martins; e Administração de academias de Taekwondo, com o Mestre Jefferson Machado.

“Este Curso era obrigatório para Mestres Avaliadores que desejam conduzir exames de faixa e aberto para Professores e Auxiliares. Foi um grande aprendizado”, afirmaram Mestre Kennedy e Professor Kauan.

