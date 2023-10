Limite de velocidade alterado na rua Archelau de Almeida Tôrres

Nesta segunda-feira (09), a equipe do Popular no Trânsito está localizada na Rua Archelau de Almeida Tôrres Recentemente, houve uma alteração nos limites de velocidade, com o aumento de 50 para 60 km/h. Até o momento, não teve mudanças significativas, e o tráfego segue fluindo normalmente.