Segundo um comunicado da Sanepar, devido a uma manutenção de equipamentos, o abastecimento de água de alguns bairros de Araucária será interrompido nesta terça-feira, 07 de outubro. A ação iniciará às 8h, e a previsão de normalização será no período da manhã de quarta-feira, 08 de outubro.

Outras cidades também serão afetadas, como Almirante Tamandaré, Campo Largo e Curitiba. Os bairros de Araucária que ficarão sem água, são: Barigui, Cachoeira, Campo Redondo, Capela Velha, Centro, Chapada, Iguaçu, São Miguel e Thomaz Coelho.

Durante o período da manutenção, a Sanepar recomenda que os moradores evitem o desperdício e utilizem a água com prioridade para alimentação e higiene. A Companhia também reforça a importância de que cada residência tenha uma caixa-d’água com capacidade mínima de 500 litros, como orienta a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Esse volume é suficiente para manter o abastecimento por pelo menos 24 horas em caso de interrupção no fornecimento público.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, o atendimento ao cliente está disponível 24 horas por meio do telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br, ou pelo WhatsApp no número (41) 99544-0115. Também é possível acompanhar atualizações pelo aplicativo Sanepar Mobile ou pelo site oficial da Companhia.