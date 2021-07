Marechal ou marginal?

A rua Presidente Castelo Branco não chama muita atenção na atualidade dentro da cidade de Araucaria, tanto a rua quanto o homenageado foram interrompidos em sua trajetória por mudanças politicas e, de objetivos que poderiam ter e em suma, não foram conclusivos em nada. No caso do homenageado ele foi o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco e governou o Brasil entre 15 de abril de 1964 até 15 de março de 1967, e iniciou um período conturbado de nossa repetida e cansativa história política, após passar o cargo ao General Costa e Silva veio a “morrer no ar”, quando seu avião levou uma fechada em pleno vôo, parece gozação mas não é. O Piper PA-23 Aztec foi abalroado na cauda por um Lockheed T-33 da Força Aérea Brasileira e a história ficou mal explicada pelos inquéritos militares, mas a história da rua vai ser mudada com algumas intervenções urbanisticas colocadas em pratica por um Prefeito visionário como temos hoje.

A atual e incompleta Rua Presidente Castelo Branco tem 3,9 Km dentro do Bairro Tomaz Coelho o que a torna uma longa rua, com trechos em diversos estagios urbanisticos. Inicia-se na Rua Luiz Franceschi logo após a fábrica de resinas da Arauco com 1,3 km asfaltado até a rua Joval de Paula Souza, neste trecho marginal à linha férrea. A partir dali ela caminha 700 metros em direção ao rio Barigui e em seguida margeia este rio até na altura da Avenida das Araucarias, junto a Cassol, perfazendo um total de 2,6 km a serem asfaltadas para receber o padrão de urbanização atual. Toda esta rua está assentada no antigo leito do ramal ferroviario que interligava Araucária a Curitiba.

A rua pode se tranformar numa fantástica avenida marginal ao leito do Rio Barigui entre a fábrica de artefatos de cimento da Cassol e a fábrica de papel e celulose da Cocelpa, tendo seu trajeto remodelado com inclusão de um viaduto sobre a linha férrea melhorando o fluxo viário. Assim, com um projeto bem elaborado, os fundos da atual Cidade Industrial de Araucária – CIAR, hoje delimitado pelo curso do Rio Barigui pode vir a ser uma nova e maravilhosa forma de Interligação e também acesso da área industrial da cidade e mudaria significativamente sua aparência, tendo um inteligente anel de circulação formado pelas tres vias, ou seja, Avenida das Araucárias, Rodovia do Xisto e “Marginal do Barigui”, com aparência de um triângulo Industrial. Esta intervenção urbanistica melhoraria em muito a vida de todos os Araucarienses.

Texto: EDILSON BUENO

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021