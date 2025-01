Marista Lab: 5 passos para organizar a rotina de volta às aulas

Além de retomar horários, é importante conversar sobre as expectativas para o retorno à escola.

Com o final das férias se aproximando, é hora de retomar a rotina para a volta às aulas. Nesse momento, é importante começar a se organizar para colaborar com as crianças e adolescentes no início do novo ano letivo.

A coordenadora Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos, lembra que a rotina ajuda as crianças a se acostumarem mais facilmente com os horários de volta às aulas. “Ajustar os horários e afazeres antes do retorno escolar faz com que esse processo seja mais tranquilo para a família”, afirma.

Além de retomar os horários de sono e alimentação, por exemplo, é importante conversar sobre as expectativas para o retorno à escola. Nesse momento também é importante incluir as crianças nos preparativos, e assim, envolvê-las de forma positiva na organização.

Confira 5 passos para organizar a rotina de volta às aulas

1. Rotina é importante

Quando se trata de férias, não é preciso ser inflexível com horários e programações, como o restante do ano exige. Porém, alguns costumes, como dormir cedo e fazer as refeições de forma organizada, contribui para ajudar o filho quando ele tiver que se readaptar para o início do ano letivo.

2. Voltar de viagens com antecipação

Para facilitar o retorno à rotina, a recomendação é retornar de viagem com um período de, no mínimo, uma semana antes do início das aulas. Assim, torna-se mais fácil reestabelecer o ritmo de forma mais organizada e tranquila para o início das aulas.

3. Envolver as crianças nos preparativos

Envolver as crianças na escolha e compra do material escolar, lancheira e uniforme, por exemplo, é essencial. Isso as ajuda a se sentirem parte do processo, além de reforçar o vínculo com a escola.

4. Conversar sobre a volta às aulas

Quando se trata de situações novas, como dar início a um novo ano escolar, os pais devem estar ainda mais próximos, mantendo o diálogo aberto e a escuta atenta. Assim, é possível trabalhar as expectativas e sentimentos de modo mais real, ajudando o filho a ter uma boa experiência.

5. Visitar a escola

Se é a primeira vez que a criança vai frequentar a escola, ou se ela vai mudar de instituição, uma boa dica é levá-la para conhecer o local. Assim, é possível conhecer a sala, os espaços externos e se familiarizar com o ambiente antes das aulas começarem.

Edição n.º 1448.