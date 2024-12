Marista Lab: Atividades e brincadeiras para entreter as crianças na noite de Natal

Momentos vivenciados em família são perfeitos para aproveitar o tempo e criar memórias especiais.

A temporada das festas está chegando. Entre preparar o jantar de Natal e deixar a casa pronta para receber os convidados, pode ser difícil encontrar maneiras de manter os pequenos entretidos. Nessa hora, atividades e brincadeiras garantem a diversão e podem manter as crianças ocupadas por um bom tempo.

A melhor parte das atividades natalinas é que tanto crianças quanto adultos podem participar, ressalta a coordenadora de Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos: “O Natal celebra a união, e nada melhor do que aproveitar o tempo em família para criar memórias afetivas”.

Confira 8 atividades e brincadeiras para entreter as crianças no Natal:

Nariz da rena

Lembra da brincadeira de acertar o rabo do jumento com os olhos fechados? Esta é uma versão de Natal. A diferença é que, no lugar do rabo, entra o nariz da Rena, que deve ser colocado no lugar certo. Ganha o participante que, vendado, chegar mais perto do nariz da rena.

Gorro do Papai Noel

Coloque algumas lembrancinhas, como chocolates e brinquedos pequenos dentro dos gorrinhos vermelhos. Os participantes formam uma fila e tentam descobrir o que tem lá dentro, com os olhos vendados. Quem acertar, ganha a lembrancinha!

Acerte o sino

Basta fixar copos descartáveis em uma placa de isopor. Este será o alvo. Você também precisará de guizos, encontrados em lojas de armarinhos. O objetivo da brincadeira é jogar o guizo e acertar o copo. Ganha quem acertar mais guizos dentro do copo.

Mímica

Cada participante escreve um filme, objeto ou música em um pedaço de papel. Depois, separados em equipes, cada pessoa sorteia um papel e faz uma mímica para o seu time. Vence o time que mais conseguir adivinhar.

Stop

Na brincadeira, cada pessoa escreve em uma folha de papel uma lista de itens, como idade, animal, cor e o que mais desejarem. Uma letra é sorteada e todos precisam completar os itens com palavras que comecem com a letra definida. Ganha quem completar mais rápido a lista.

Amarelinha

Com um giz escolar, desenhe na calçada a amarelinha, do 1 ao 10. O primeiro jogador pega uma pedrinha que será lançada no quadrado com o número 1 e joga saltando essa casa. O jogo continua até chegar ao número 10, denominado “céu”. Ganha quem acabar de saltar por todas as casas primeiro.

Uno

O jogo de cartas já virou tradição em muitas famílias, já que é fácil de ser jogado com crianças. Os participantes devem jogar cartas da mesma cor, do mesmo número ou símbolo daquela que estiver na mesa. Ao lançar a penúltima carta, o jogador deverá gritar “uno”, ganha quem acabar as cartas primeiro.

Quebra-cabeça

O jogo é ótimo para desenvolver a concentração e a coordenação motora fina. Além de ser uma ótima atividade para as crianças, também é uma brincadeira que pode envolver os adultos da família, criando um ambiente de diversão coletivo.

Edição n.º 1445.