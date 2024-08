Marista Lab: Ensino Médio – como se preparar para o vestibular no segundo semestre do ano

Além dos estudos, cuidados com a saúde e a alimentação fazem diferença nos resultados.

Com a chegada do segundo semestre aumenta as dúvidas e anseios dos estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e vestibulares. Além dos estudos e da adaptação da rotina com a volta às aulas, cuidados com alimentação, sono e bem-estar afetam diretamente os resultados.

Para a coordenadora de Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos, a escola é essencial para apoiar o plano de estudo dos alunos. “A escola deve apoiá-los nas suas escolhas e orientar para uma boa organização nesse período. Revisar conteúdos e esclarecer dúvidas com os professores são passos essenciais para alcançar um bom resultado”, afirma.

Estudar é importante, mas a preparação também deve incluir tempo adequado para o sono, uma boa alimentação e momentos de lazer em família e com os amigos. Afinal, uma rotina saudável é essencial para ajudar a manter a tranquilidade necessária nas horas das provas.

Confira algumas dicas de organização e cuidados para o segundo semestre:

Organize-se:

A organização diária é fundamental para o bom rendimento nos estudos. Tenha bem definidos os seus horários de estudo, repouso e para atividades de lazer.

Conheça os seus limites:

Estudar até o esgotamento não fará com que você compreenda melhor o conteúdo. Quando perceber que não consegue mais se concentrar, é hora de fazer uma pausa.

Aproveite as pausas:

A hora de descansar também é crucial para a produtividade acadêmica. Os intervalos ajudam a revigorar o corpo e a mente e trazem de volta a disposição. Na escola, aproveite o tempo entre as aulas e o intervalo para levantar-se, alongar-se, conversar com os colegas e alimentar-se.

Explore diferentes métodos de estudo:

Além de estudar lendo o conteúdo, experimente fazer o uso de mapas mentais, resumos e da técnica Pomodoro, por exemplo. Além desses métodos, também pode ser interessante explicar a matéria em voz alta para si mesmo ou para outras pessoas.

Não tenha vergonha de fazer perguntas:

Agora que está de volta à escola, aproveite a proximidade dos professores e não hesite em perguntar quando tiver uma dúvida sobre o assunto estudado. Os alunos que participam das aulas conseguem trabalhar positivamente suas falhas e se desafiam a aprender. Além disso, o professor consegue direcionar melhor as suas explicações.

Edição n.º 1426.