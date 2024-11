Marketing e geração Alfa, sua empresa está preparada?

Hoje eles ainda são crianças ou jovens adolescentes, mas já possuem um perfil exigente quanto o assunto é compra.

Nascidos a partir de 2010, são considerados “nativos digitais”. São criativos, influenciadores e exigentes na tomada de decisões. Para eles o mundo online e o off-line seguem juntos.

Geralmente mais informados que os pais, eles valorizam a responsabilidade socioambiental e desejam encontrar facilmente estes assuntos abordados pelas marcas que consomem.

Embora a maioria ainda não trabalhe, eles possuem o poder de decisão de compra. Uma pesquisa realizado pelo IBGE, identificou que 88% dos pais entrevistados atendem ao desejo dos filhos nas decisões de compras em shopping centers e supermercados.

Hoje eles já contribuem para o surgimento de novos modelos de marketing, que buscam atender as fortes demandas deste perfil, que além de influenciar, apresentam algumas particularidades como a dificuldade em concentração, ansiedade para ter em mãos o que desejam e encontrar com facilidade as informações sobre produtos e serviços que elas gostam.

Estar atento as demandas deste perfil poderá garantir o sucesso dos produtos e serviços ofertados pelas empresas. Esta é uma das razões para que as empresas sejam transparentes em suas ações e que estejam envolvidas com assuntos ambientais, sociais e de boa governança. O meio ambiente é muito valorizado por esta geração que está chegando para criar grandes transformações no cenário do consumo consciente.

Por Cristiane Ferreira, profissional do Marketing e especialista em ESG e sustentabilidade para as empresas