Massa de ar quente promete mudar o tempo em Araucária

Foto: Marco Charneski

Ainda que as chuvas tenham marcado a manhã desta segunda-feira, 16 de agosto, a previsão é de sol para os próximos dias em Araucária. Segundo o Simepar, uma massa de ar quente vem se aproximando do país e vai elevar as temperaturas em todo Estado, afastando os temporais e interrompendo o ciclo de frio severo no município.

Hoje o tempo permanece instável, com máxima de 20°C. Já na terça-feira, 17, o clima de instabilidade dá lugar ao sol. Mínima prevista de 14°C e máxima de 27°C. Ensolarada, a quarta-feira, 18, será de termômetros elevados. O dia começa com mínima de 14°C e a máxima alcançará os 28°C.