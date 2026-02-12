Fundada em 2020, em Araucária, a Master Revestimentos surgiu a partir da iniciativa do pintor Giovane Alves, profissional com mais de 15 anos de experiência no setor. Inicialmente criada como uma fábrica de texturas para uso próprio, a empresa passou a comercializar os produtos após o aumento da demanda, o que resultou na ampliação da produção e na consolidação da fábrica como base do negócio.

Em 2022, a Master Revestimentos iniciou uma nova fase com a abertura de uma loja de tintas, voltada ao fortalecimento da marca e à ampliação do atendimento ao público. O espaço passou a oferecer tintas, texturas, ferramentas e máquinas para pintura, além de suporte técnico especializado. Com o crescimento das operações, a empresa transferiu a fábrica para uma área mais afastada e instalou a loja no centro da cidade, conforme planejamento estratégico.

Master Revestimentos amplia atuação em Araucária com foco em texturas e atendimento técnico
A loja tem opções diversas de tintas e atendimento técnico

As texturas seguem como principal linha de atuação da empresa e refletem a experiência prática do fundador em obras e projetos. Os produtos são desenvolvidos a partir das demandas do mercado da construção civil, com foco na aplicação e no desempenho dos materiais. A fábrica permanece como núcleo das atividades, concentrando o aprimoramento de processos e o desenvolvimento de soluções.

A loja oferece serviços como pigmentação por meio de máquinas tintométricas, disponibilização de cartelas e amostras de cores e apoio técnico para medições, auxiliando na definição da quantidade adequada de materiais. O atendimento é direcionado a pintores profissionais, construtoras, indústrias e consumidores finais.

A Master Revestimentos está localizada na Avenida Dr. Victor do Amaral, 1398, sala 01, no Centro de Araucária. O contato pode ser feito pelo telefone (41) 99974-5844 ou pelo perfil @lojamaster.rev nas redes sociais.

Edição n.º 1502. Maria Antônia.