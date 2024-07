Matergi comemora 18 anos de sucesso com evento especial para toda a comunidade

A Matergi, renomada empresa do setor de materiais de construção na cidade, celebra seu décimo oitavo aniversário com um evento especial, refletindo sua trajetória de sucesso e inovação.

Fundada com a motivação de oferecer um atendimento e entrega de qualidade, a Matergi tem se destacado no mercado ao longo dos anos, consolidando-se como referência no setor.

Desde o início, a empresa enfrentou diversos desafios, comuns a qualquer nova empreitada. “Todo início é bastante difícil, por falta de experiência, dinheiro, carteira de clientes. As pessoas precisam conhecer a nova empresa que se estabelece, para aos poucos ter confiança nos serviços e produtos ofertados”, contou Elenise Gipiela Donoso, um dos proprietários da empresa.

A Matergi teve que se esforçar para adicionar produtos ao seu mix, manter um estoque adequado e, sem possuir caminhões próprios, encontrar maneiras de entregar os produtos aos clientes. “Acredito que o que fez nossa empresa prosperar é sempre pensar em soluções e melhorias para nossos clientes e colaboradores. Pois nosso cliente é a razão de estarmos todos os dias trabalhando. E nossos colaboradores são a essência da Matergi, os valores da nossa empresa são transmitidos através da nossa equipe”, completou.

O atendimento especializado é um dos grandes diferenciais da Matergi, os clientes são recebidos por uma equipe altamente treinada, disponível por diversos canais de comunicação — presencialmente, online ou por telefone. A empresa oferece um amplo mix de produtos que atende 100% das necessidades de uma obra, além de contar com uma logística eficiente, comprometida em realizar entregas em até 24 horas.

Conquistas

Ao longo de sua história, a Matergi acumulou conquistas significativas. Entre elas, destacam-se as melhorias na estrutura logística, que proporcionaram maior agilidade no processo de entrega, e a capacidade de manter um estoque capaz de atender grandes quantidades.

Outra realização importante foi a fundação da Rede UNI e a importação de marcas próprias como GOOD, INGCO, PROCORT, FIXPRO e CROMIX. Além disso, a Matergi expandiu suas operações com a fundação da Gipilajes, uma fábrica de lajes treliçadas.

O futuro da Matergi promete muitas novidades, a empresa tem diversos planos, acreditando que cada um se realizará no momento certo. Essa visão otimista reflete a confiança da marca em continuar crescendo e inovando no mercado de materiais de construção.

Comemorando 18 anos

Para celebrar suas quase duas décadas de existência, a Matergi organizou um evento especial para este sábado, 20 de julho. A loja estará aberta ao público das 8h às 17h, oferecendo uma série de ofertas e atividades. A promoção, que começou no dia 1º de julho e vai até 20 de julho, concede um cupom para concorrer a um vale-compras de R$1.800,00 a cada R$500,00 em compras. O sorteio acontecerá no sábado, próximo das 17h.

O evento contará ainda com diversas atrações, como food trucks, cama elástica e infláveis para as crianças, oficina de pintura com a Suvinil, chute ao gol com a Plastilit, gira-roleta com o Popular, roda de capoeira e muito mais. O evento é aberto a toda a comunidade e a Matergi convida todos a participarem dessa celebração.

Serviço

A Matergi Materiais de Construção está localizada na Av. Archelau de Almeida Torres, 2600 — Jardim Iguaçu. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, e aos sábados das 8h às 13h. Os telefones são: Televendas e whats oficial (41) 3643 5015

Acompanhe a Matergi nas redes sociais: Instagram @matergiconstrucao, Facebook Matergi Materiais de Construção, TikTok @matergi e site lojamatergi.com.br.

Edição n.º 1424