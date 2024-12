Medprev: Há 8 anos conquistando clientes com preços acessíveis

Em 2024, a Medprev Araucária completa 8 anos de atuação, consolidando-se como referência em saúde acessível e humanizada na região. Desde sua fundação, a empresa tem se dedicado a facilitar o acesso a serviços médicos e odontológicos de qualidade, sempre com agilidade, acolhimento e preços competitivos.

Com duas unidades em Araucária e mais de 45 mil associados cadastrados, a Medprev oferece uma ampla rede de profissionais e clínicas que abrangem diversas especialidades médicas e odontológicas. A empresa realiza consultas, exames e até cirurgias, sempre priorizando o bem-estar e a tranquilidade dos pacientes.

Um dos maiores diferenciais da Medprev é a facilidade nos processos de agendamento e pagamento. Os serviços podem ser agendados de forma prática, e os valores acessíveis são parcelados em até 12 vezes com acréscimo, permitindo que mais pessoas tenham acesso aos cuidados necessários. Esse modelo inclusivo é um dos pilares que sustentam o crescimento da empresa e sua relevância na comunidade.

Além da oferta de serviços, a Medprev destaca-se pelo foco no relacionamento com os pacientes. A confiança, a atenção e o acolhimento fazem parte da experiência que a empresa busca proporcionar, reforçando sua reputação de excelência construída ao longo dos anos.

“Neste aniversário, a Medprev Araucária aproveita para expressar sua gratidão a todos os associados, profissionais e parceiros que contribuíram para essa trajetória de sucesso. Com o olhar voltado para o futuro, a empresa renova o compromisso de continuar cuidando da saúde e do bem-estar da população com a mesma dedicação que marcou seus primeiros oito anos.”, diz o administrador.

Serviço

Na Med Prev, as consultas e exames têm preços bem acessíveis, podendo chegar a até 70% menor do que as clínicas particulares. Com ótimas condições de pagamento, parcelamento em até 12 vezes ou pagamento pelo PIX. Para marcar consultas, exames e procedimentos, o paciente nem precisa sair de casa, pode realizar tudo pelo fone (41) 3552-5257 ou WhatsApp (41) 99710-6333.

As unidades da Med Prev Araucária ficam nos seguintes endereços: Avenida Victor do Amaral, 33 – Centro, próximo à Praça Dr Vicente Machado; e rua Fernando Suckow, 33 – Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Edição n.º 1446. Nina Santos.