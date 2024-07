Mineiro Bate Bola firma parceria com o Jatobá e cede quadras para treinos do projeto De Olho no Futuro

O Jatobá FC firmou uma parceria importante com o Mineiro Bate Bola, que vai permitir que as crianças e jovens do projeto De Olho no Futuro possam retomar seus treinamentos. A sede esportiva irá ceder suas quadras sintéticas para que os treinos aconteçam, pelo menos até o Jatobá conseguir um novo campo.

O projeto funcionava no campo do Jatobá desde 1990, porém o Jatobá teve que entregá-lo após perder, em última instância, um processo de usucapião. O campo havia sido cedido ao projeto pela Prefeitura e abrigou durante todos esses anos os jogos e atividades do clube, nas categorias de base e no time dos veteranos.

“O Márcio ficou muito sensibilizado com a situação do projeto, porque nossas crianças não estão treinando por falta de local. Então ele decidiu nos ajudar, disponibilizando dois horários nas suas quadras, sem custos. É uma atitude grandiosa por parte dele, ainda mais porque são poucos os que estão solidários à atual situação do projeto. Vamos treinar nas quadras deles pelo menos até a Prefeitura arrumar um campo para que possamos retomar os treinamentos com força total”, declarou Luiz Tavares, presidente do Jatobá.

“O Jatobá já está fazendo a chamada dos atletas para iniciarmos a parceria o mais rápido possível”, disse Márcio, responsável pelo Mineiro Bate Bola.

Edição n.º 1422