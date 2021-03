Ministério Público de Araucária tem vaga de estágio para estudante de Direito

Compartilhe esta notícia:

Até a próxima quinta-feira, dia 25 de março, estão abertas as inscrições para estudantes de Direito interessados em estagiar junto a 5ª Promotoria de Justiça de Araucária.

O edital com as regras para participação no processo seletivo foi publicado esta semana e estabelece que estão aptos a participar da disputa acadêmicos cursando a partir do 5º semestre ou terceiro ano do curso de Direito. Os interessados devem enviar email para araucaria.5prom@mppr.mp.br até às 17h30 do dia 25 de março.

O email de inscrição deve ter como assunto “participação em teste seletivo” e o candidato deve anexar a ele fotocópia da cédula de identidade e CPF, declaração de matrícula atualizada (caso possua) e um currículo atualizado. Além disso, também é preciso preencher e enviar uma ficha cadastral que acompanha o edital (baixe o edital e a ficha no link abaixo).

Etapas

O processo de seleção é composto de duas etapas. A primeira é uma prova dissertativa, que será realizada de maneira remota no dia 26 de março, às 10h. Já a segunda é uma entrevista pessoal conduzida pelo promotor de justiça João Carlos Negrão.

Bolsa auxílio

O estagiário selecionado receberá bolsa auxílio de R$ 1.056,80 por mês, além de auxílio transporte no valor de R$ 198,00. A carga horária a ser cumprida diariamente é de quatro horas, sempre de segunda a sexta-feira.