Moradora de Araucária organiza projeto de Natal e pede ajuda da população para arrecadar doces

Uma moradora de Araucária está arrecadando doações para realizar uma Ação de Natal. Priscila Andrade conta com o apoio de familiares e de amigos para realizar pequenas eventos durante o ano para as famílias em situação de vulnerabilidade. Sua última ação foi no Dia das Crianças, onde recebeu doações que chegou 900 cestinhas de doces para a criançada.

Priscila planeja realizar uma Ação de Natal, onde passarão pela região do Arvoredo, Portelinha, Maranhão, Monalisa, Avestruz e Costeira. “O nosso objetivo é passar entregando docinhos para as crianças, mas para isso precisando de doações”, explica.

Está sendo arrecadado balas, pirulitos, chicletes e outros doces. Além disso, ela também está com o projeto de arrecadar cestas básicas, alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, para os moradores da região do Arvoredo. Priscila disse que prefere receber as doações em produtos, tanto para a Ação do Natal, quanto para a campanha dos moradores. Entretanto, se não for possível, está sendo aceito doações em PIX. Ela disse que o objetivo é que seja arrecadado 5 mil doações para a Ação de Natal.

As doações podem ser feitas até o dia 15 de dezembro, e para mais informações, entrar em contato com a Priscila pelo número (41) 99918-5003 ou pelas redes sociais, sendo o Instagram @pri.r_andrade e Facebook FábioPriscila Andrade.