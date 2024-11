Moradora do bairro Iguaçu está doando cachorrinha da raça pitbull

Uma moradora do bairro Iguaçu está doando uma cachorrinha da raça pitbull. Ela explica que seu ex-marido era tutor do animal, e infelizmente ele faleceu recentemente. A moça diz que não pode ficar com a cachorrinha, e por isso a colocou para adoção.

A pitbull é vacinada, porte médio/grande, seus pelos são curtos e da coloração marrom, com uma mancha branca no peito. A cachorrinha é adulta e dócil com as pessoas, mas não se dá bem com outros animais.

Para quem tiver interesse em adotá-la, entrar em contato com o número (41) 99647-4932.