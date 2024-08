Moradora do Campina da Barra ganha um “dia de princesa”

O grupo “Unidas Por Uma Princesa”, criado com o propósito de valorizar a beleza da mulher, diminuir a timidez, aumentar a autoestima e melhorar a qualidade de vida, já beneficiou duas mulheres. A Dona Maria Lourenço, moradora do bairro Campina da Barra que trabalha com coleta de recicláveis, foi a segunda selecionada para participar do “dia de princesa” e viveu a emoção de se sentir linda e muito amada.

“Dona Maria ganhou um tratamento no cabelo e um penteado novo, maquiagem, pé e mão, roupas novas, flores e muitos outros cuidados. Ficou totalmente formosa e não se conteve de alegria”, conta a cabeleireira Márcia Regina Bruno Albino, uma das responsáveis pelo grupo.

Ela afirma que a partir do trabalho feito com a Thaise, a primeira a ganhar um “dia de princesa”, o grupo foi oficialmente criado e deu início ao projeto que elas pretendem dar continuidade por muito tempo. “Nós escolhemos uma mulher para presentear com cuidados especiais e a incentivamos a se amar ainda mais. Sabemos que com a correria do dia a dia e as obrigações, muitas mulheres esquecem de si, e o nosso objetivo é elevar a autoestima delas. Esse ano escolhemos uma senhora de idade que precisava muito desse cuidado, a Dona Maria”, relatou Márcia.

Foto: Divulgação. Dona Maria Lourenço, antes da transformação.

Sobre o grupo

O grupo “Unidas Por Uma Princesa” conta atualmente com 32 integrantes, são pessoas que trabalham com beleza, como cabeleireiras, manicures, designer de sobrancelhas, massagistas, profissional que faz limpeza de pele, donas de lojas de roupas e fotógrafas. As meninas que trabalham ou são donas de casa fazem um pix para realizarmos as compras e dar um ‘banho de loja’ nas princesas, que também ganham flores e um jantar especial”, destaca.

Márcia salienta que sentiu Deus falar no seu coração que deveria usar seu trabalho como cabeleireira para ajudar alguma mulher que precisasse. “Pedi pra Deus mostrar quem eu poderia chamar para fazer parte disso. Chamei minha cunhada Rayssa, que faz unhas em gel, e ela topou na hora. Ela faz pé e mão das princesas com muito carinho. Fui convidando também as amigas empreendedoras, administradoras, fotógrafas e montamos o grupo. Outra ajuda importante é a da minha filha Jheimely, a Miss Araucária. Ela me ajuda muito nas decorações e edita os vídeos. Só tenho a agradecer todas as meninas que participam e ajudam de alguma forma a mudar a vida de alguém”, relata.

Edição n.º 1427.