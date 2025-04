Moradores de Araucária reclamam de lâmpadas queimadas em diversas vias urbanas e rurais

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Urbanismo (SMUR), informa que o serviço de manutenção da iluminação tem ocorrido normalmente nas áreas que são de atribuição do Município. Essa resposta veio após a reportagem do O Popular ter questionado a SMUR sobre reclamações recebidas de alguns moradores da área urbana e do interior, com relação a luminárias queimadas.

“Na alça de acesso para a Avenida das Araucárias, próximo à empresa Nutrisul e na Avenida Pedro Euzébio Lemos (área rural), há luminárias oscilando e que não param acesas. Trabalho na rua e círculo bastante, e em vários outros pontos da cidade e do interior vi luminárias queimadas”, apontou um morador.

Outro morador disse que o mais correto seria a Prefeitura fazer uma ronda no período noturno para fazer essa verificação de quantas luminárias estão queimadas e precisam ser trocadas. “Não entendo porque estão demorando tanto para realizar este serviço, pois uma rua escura representa um perigo para a população”.

Ainda na resposta aos questionamentos dos moradores, a SMUR explicou que a sequência de atendimento segue a ordem de chegada da solicitação e o prazo é de 3 dias úteis (desde que não ocorra chuva). Os moradores podem solicitar a manutenção da iluminação pública por meio do telefone/WhatsApp (41)3614-1453. Inclusive, via WhatsApp costuma ser mais prático para informar a localização do ponto de iluminação. Mas há também a possibilidade de registrar via portal (araucaria.atende.net).

“Especificamente sobre a Avenida Pedro Euzébio Lemos, sob área de responsabilidade da Prefeitura, no momento, há 5 pontos já com ordem de serviço de manutenção emitidas para toda a via. Quem identificar outros locais, solicitamos que entre em contato pelos canais já mencionados. Nas outras duas vias citadas como exemplo, são trechos sob responsabilidade da concessionária que administra a rodovia, onde a Prefeitura não pode intervir. No entanto, a Prefeitura está atenta a essa questão da iluminação nos trechos da concessionária. Tanto que, nesta terça-feira (26), enviou um ofício à concessionária listando 96 defeitos, em diferentes locais, a serem verificados, bem como solicitou um cronograma de serviços de manutenção de iluminação por parte da concessionária”, disse a SMUR.

Edição n.º 1458.