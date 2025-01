Morre proprietário da Chácara Dom Henrique

Araucária perdeu neste sábado, 11 de janeiro, o empresário Fernando Alberto Froguel, proprietário da Chácara Dom Henrique, localizada na região de Roça Velha, área rural da cidade.

Fernando tinha 74 anos e está sendo velado neste domingo (12) no Cemitério do Umbará, localizado na Rua Pierina Bertussi Borin, 12, no bairro Umbará, em Curitiba. O sepultamento está marcado para acontecer às 15h.

Tido como pessoa de bom trato, sempre muito atencioso, Fernando promoveu por anos eventos em sua chácara, onde fazia a tradicional costela fogo de chão. “Ele era um verdadeiro mestre em transformar momentos ao redor da mesa em experiências inesquecíveis, reunindo famílias e amigos em torno de sabores autênticos e de sua hospitalidade única”, escreveu a família em comunicado na página da Chácara Dom Henrique nas redes sociais.

Fernando também foi candidato a vereador nas eleições municipais de 2012. Na época fez 48 votos. Ele deixa esposa, filhos e netos.