Na manhã desta terça-feira (21/11), aconteceu um atropelamento em frente a Prefeitura de Araucária, que está localizada na Rua Pedro Druszcz, 111, no Centro.

De acordo com as primeiras informações, o acidente teria sido causado por uma motocicleta, que inclusive, não fugiu e permaneceu no local durante todo o atendimento da vítima.