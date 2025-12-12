Neste domingo, 14 de dezembro, a partir das 14h, o motoclube Cavaleiro Sombrio realizará a 6ª edição da ação de Natal ‘Ho Ho Ho’.

A ação contará com as apresentações das bandas ‘Aço’ e ‘Só Verms’; alimentação com Balcão do Açougueiro; tatuagens com o Studio The Black Ink Tattoo; e roupas e acessórios com Dark Modas & Acessórios. Além disso, no dia também será realizada uma arrecadação de doces para as crianças.

O evento acontecerá na Rua Mieceslau Jasiocha, n°204, no bairro Thomaz Coelho. Para saber mais, acompanhe o motoclube nas redes sociais: Facebook “Cavaleiro Sombrio MC” e Instagram @cavaleiro_sombrio.cssc.