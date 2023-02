Na tarde do dia 04/02 um motoqueiro sofreu um acidente ao perder o controle da direção e colidir no anteparo da Avenida Pedro Ezebio Lemos, conhecida também por Estrada do Tietê.

Uma viatura do SIATE e SAMU foram acionadas para prestar os primeiros socorros, conforme informações coletadas no local a vítima não resistiu aos ferimentos graves. Confira a live que o Popular realizou no local: