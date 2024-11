Motorista de carro que acertou motoboy no Capela Velha é identificado e pagará pelos danos

No dia 15 de outubro, um acidente entre uma moto e um carro aconteceu no bairro Capela Velha. Na situação, um carro estava realizando o retorno em uma rua, quando acabou atingindo um motoboy.

Nessa colisão, o motociclista bateu contra um poste, e a moto ficou jogada no chão. O motorista do veículo desembarcou e foi verificar a situação, mas um tempo depois voltou para o carro e foi embora. Filmagens de câmeras de segurança, disponibilizados por moradores, registraram toda a situação.

O motociclista não teve ferimentos graves, mas acabou sofrendo uma lesão no ligamento do braço direito. Apesar de nenhum problema de saúde sério, ele teve muitos prejuízos com os danos materiais.

Na última semana, ele entrou em contato com a redação do jornal O Popular, pedindo ajuda para divulgar a situação e conseguir encontrar o condutor do carro. Com a divulgação, ele conseguiu localizar o condutor do carro.

Nesta quarta-feira, 13 de novembro, a advogada do motorista do carro enviou uma nota ao O Popular informando que seu cliente irá pagar à vítima os prejuízos que ele teve em virtude do acidente. “Até a presente data não foi possível obter êxito na situação fática, em decorrência de falta de documentos solicitados ao condutor da motocicleta. Assim que enviados os documentos necessários, será formalizado o reembolso dos danos sofridos”, explicou.