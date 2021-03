Motorista do Jetta, que fugiu do local, se apresentou à polícia

Compartilhe esta notícia:

O domingo, 7 de março, foi marcado por dois acidentes graves na Avenida das Araucárias, uma das vias mais movimentadas da cidade, localizada no bairro Thomaz Coelho. Dentre as ocorrências, a colisão entre um veículo Jetta e um Gol, na rotatória próxima ao Corpo de Bombeiros, teve novos desdobramentos. O motorista do Jetta, que no dia do acidente fugiu do local, se apresentou na última segunda-feira, 8 de março, na Delegacia de Polícia de Araucária, juntamente com seu advogado. Em seu depoimento, disse que não havia bebido e também não trafegava em alta velocidade, e que só não aguardou a chegada do resgate junto ao seu veículo por não estar de posse da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ainda no depoimento, o condutor conta que o motorista do outro automóvel foi quem furou o sinal, ocasionando o acidente, fato que será investigado pela polícia. O condutor do Jetta, caso seja declarado culpado, poderá responder por homicídio culposo, com o agravante de dirigir sem CNH.

Segundo informações colhidas no local logo após a batida, o motorista de um veículo Gol fazia o contorno da rótula quando foi acertado em cheio por um Jetta. No gol estava um casal, sendo que o homem que dirigia o veículo, Fujiu Suyama, 65 anos, morreu na hora. Já a passageira, esposa do condutor, Iraci Aparecida de Oliveira, foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros e do SAMU, em estado grave e segue estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital do Trabalhador.

