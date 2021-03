Motorista do Ligeirinho reclamam de semáforo desligado em cruzamento movimentado

Motoristas que fazem a linha do Ligeirinho Araucária/Capão Raso e Angélica/Capão Raso estão pedindo o religamento de um semáforo localizado na avenida das Araucárias, onde fica a estação tubo sentido Araucária, no Terminal da Vila Angélica, que foi instalado há meses e até agora permanece desligado. Segundo eles, o cruzamento ficou perigoso, pois quando o coletivo sai do recuo do tubo, para retornar à avenida, os carros aparecem de repente, porque não há sinalização. Afirmam ainda que o risco de acidentes é iminente, principalmente em horários de pico, quando o movimento de carros é ainda maior. Sobre o pedido dos motoristas, o Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo explicou que está aguardando a pintura no local de uma yellow box, popularmente chamada de “caixa amarela”, que têm a função de proibir a parada de veículos nos cruzamentos, evitando a obstrução e o prejuízo ao fluxo da via. Após isso, o semáforo será programado. O pregão para a pintura da sinalização horizontal está marcado para o dia 1º de março.

Compartilhe esta notícia: