Motorista envolvido em acidente na Av. das Araucárias estava bêbado e com mandado de prisão em aberto

Na noite de sábado, 28 de dezembro, um grave acidente na Avenida das Araucárias, bem próximo a Cassol, resultou em oito pessoas feridas. A colisão envolveu dois veículos, sendo um Fiat Uno que seguia em direção ao bairro CIC, em Curitiba, e outro carro, um GM Corsa Sedan, que seguia sentido Araucária.

As vítimas, incluindo duas crianças, sofreram ferimentos leves e foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Um dos motoristas ficou preso no veículo, sendo necessária a remoção da porta do carro para resgatá-lo. Apesar da gravidade do acidente, nenhuma das vítimas corre risco de vida.

No local, não foi possível determinar a causa exata do acidente, mas pela configuração da via e a presença de semáforos, é provável que um dos condutores tenha ultrapassado o sinal vermelho. Além disso, o motorista do veículo Fiat Uno apresentava sinais de embriaguez, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou que ele estava bêbado.

O motorista, identificado como Elgui Siqueira Cordeiro, recebeu voz de prisão em dose dupla: por estar bêbado e porque estava com um mandado de prisão em aberto por violência doméstica. Ele foi encaminhado à delegacia para as medidas cabíveis.

Durante o atendimento, o trânsito no sentido Araucária precisou ser desviado.