Nesta quinta-feira (28), a equipe do O Popular está localizada na PR-423 no acesso da rua Sebastião Lemos para relatar a condição do trânsito. A movimentação de veículos neste trecho é bastante instensa, com um grande risco de acidentes. Portanto, é essencial que todos os condutores adotem precauções adequadas ao dirigir nesta área.