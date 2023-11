A manhã de segunda-feira (13/11) começou de forma violenta em Araucária com um crime brutal ocorrido na rua Itararé, esquina com a rua Antônio Cantador, no Jardim Primavera, bairro Iguaçu. Izabel Spies, 42 anos, foi morta a facadas pelo seu companheiro Israel de Souza dos Santos.