Nesta sexta-feira, 12 de dezembro, será realizado um mutirão de vagas de emprego destinadas a imigrantes na Agência do Trabalhador de Araucária (SINE). A ação é realizada pela Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Trabalho e Emprego (SMTE) e em parceria com empresas locais.

O mutirão acontecerá das 9h às 16h, com o objetivo de facilitar o acesso a oportunidades de trabalho e promover a recolocação profissional desses imigrantes.

Durante o evento serão disponibilizados os seguintes serviços: atendimento para cadastro e atualização de currículos; vagas de emprego em diversas áreas; entrevistas com recrutadores no local; e orientações profissionais gratuitas.

Para participar do mutirão é preciso apresentar RG, CPF e currículo impresso. O evento é gratuito e aberto a todos os interessados. Agência do Trabalhador de Araucária (SINE) fica na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333, no bairro Sabiá.