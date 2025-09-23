Nesta sexta-feira, 26 de setembro, um Mutirão de Vagas exclusivo para PCD será realizado no SINE Araucária, das 8h30 às 15h, com abertura às 9h com autoridades da cidade. O evento está sendo organizado pela Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Educação com a Secretaria de Trabalho e Emprego, em parceria com o Serviço Educacional de Apoio e Inclusão no Trabalho (SEAIT).

O público que comparecer também poderá assistir uma palestra da OAB, sobre o benefício de prestação continuada BPC. A apresentação ocorrerá às 10h, e será ministrada pela Comissão de Direito Previdenciário da OAB PR – Subseção Araucária.

Várias empresas estarão no dia realizando entrevista com os candidatos, sendo disponibilizadas aproximadamente 150 vagas exclusivas para PCD. A pessoa interessada deve comparecer no local com RG, CPF e o currículo.