Mutirão social para ajudar imigrantes será realizado neste sábado (15) no Centro do Idoso

A Câmara Municipal de Vereados realizará neste sábado, 15 de junho, um mutirão social para ajudar imigrantes. Em janeiro foi realizada a primeira edição, e a dessa semana funcionará da mesma forma que a anterior. A diferença é que desta vez, o evento ocorrerá no Centro do Idoso, no bairro Fazenda Velha.

O mutirão tem o objetivo de ajudar imigrantes, refugiados ou apátridas a se informarem sobre como regularizar seus documentos, conseguirem vagas de emprego e assessoria para assistência social.

Além da Câmara Municipal, o evento também é promovido pela Prefeitura de Araucária, pela Ação Social Irmandade Sem Fronteiras e pela Aliança de Pastores e Líderes Evangélicos de Araucária (Aplear). O mutirão será realizado das 9h às 18h e não é preciso efetuar uma inscrição antecipada, os serviços oferecidos serão gratuitos.

O Centro do Idoso está localizado na Rua Nossa Senhora dos Remédios, nº 1073, no bairro Fazenda Velha.