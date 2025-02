Na mão grande, piazada leva bike da porta de supermercado

Um morador de Araucária teve sua bicicleta furtada na noite de 7 de fevereiro. Ele deixou a bike parada em frente a um supermercado que fica na rua Marcelino Jasinski, no conjunto São Sebastião e entrou no estabelecimento para comprar pão.

Embora tenha ficado poucos minutos no estabelecimento, quando voltou a bicicleta tinha sumido. As câmeras de segurança do local mostraram que dois rapazes foram os responsáveis pelo furto.

O proprietário da bike registrou boletim de ocorrência e agora pede a ajuda da população para localizar os autores do furto e recuperar sua bicicleta, já que ele a utilizava para se locomover do trabalho para casa.

Denúncias podem ser feitas a Guarda Municipal (153), Delegacia de Polícia Civil (3641-6000) e à Polícia Militar (190).