Nadador Lucas Odppis arrasou no Campeonato Brasileiro de Natação Master

O nadador araucariense Lucas Odppis, 33 anos, arrasou nas raias da piscina do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, durante o Campeonato Brasileiro de Natação Master, que aconteceu de 12 a 15 de dezembro. Ele faturou duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, nas provas de 50, 100 e 200 metros costas e no revezamento 4X50 metros Medley.

Apoiado pela Academia Benefit, onde treina atualmente, este ano Lucas já havia sido campeão do Campeonato Paranaense Master nos 100m costas e vice-campeão do Sul-Americano Master nos 200 metros costas. Master é uma categoria para atletas mais velhos.

O atleta está retomando a carreira, após 15 anos sem competir. Ele foi nadador de alta performance quando mais novo, e com 17 anos foi considerado o melhor nadador de costas do Paraná. “Eu nado desde criança. Por volta dos meus 13 anos eu tinha bons resultados nas aulas e resolvi procurar um treinamento de alto nível. Comecei a treinar e a participar de competições. Nadei até os 18 anos e parei. Este ano resolvi voltar a competir”, relata.

Na primeira fase de competições, Lucas conquistou títulos importantes: foi campeão paranaense, campeão dos Jogos Abertos, campeão do Sul-Brasileiro, campeão da Copa Mercosul e bronze no Campeonato Brasileiro. “Este ano encerrei as competições e para 2025 aguardo um calendário ainda mais desafiador”, disse.

