Lucas Odppis, nadador araucariense detentor de vários títulos, acaba de conquistar mais um: foi campeão dos 200 metros costas na categoria Sênior, no Campeonato Paranaense da Federação de Desportos Aquáticos do Paraná. A competição aconteceu no último final de semana, dias 22, 23 e 24/08, no Clube Curitibano, em Curitiba.

Um fato curioso é que em junho de 2005 Lucas ganhou sua primeira medalha em um campeonato paranaense. Agora, 20 anos depois, foi campeão novamente. “A primeira vez que fui campeão nessa prova específica foi em 2007. Naquela época eu só treinava e estudava, enquanto hoje o treino tem que entrar no meio da rotina, já que eu sou casado, tenho um filho de 5 anos, trabalho como engenheiro civil e como corretor de imóveis”, afirma.

O nadador conta ainda que esse encaixe dos treinos na rotina só é possível graças ao apoio da esposa Maíra, dos pais Arlindo Zital e Lisandre Odppis e da Academia Benefit, onde realiza os treinamentos. No momento, Lucas já intensificou os treinos para participar do Circuito Paraná/Santa Catarina, que acontecerá em Florianópolis. Ele vai competir na categoria Master. “Enquanto a Federação realiza os campeonatos para atletas mais jovens, profissionais, o Master é para atletas mais velhos”, explica o atleta.

