Não vai descer: PRF apreende em Araucária carga de maconha que abasteceria Balneário Camboriú

Na última terça-feira, 17 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma apreensão de mais 250kg de maconha. A PRF recebeu a informação que um furgão estaria realizando o transporte de drogas pela BR-476.

Uma equipe foi até o local e anunciaram a ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e tentou fugir. Após 4km, os agentes conseguiram abordá-lo, e imediatamente eles sentiram um forte cheiro de maconha.

A carga estava escondida no baú do furgão, e ao todo, foram apreendidas 255,3 kg de maconha e 2,2 kg de skunk, uma variedade da droga. O sujeito de 31 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, sendo encaminhado para a Polícia Civil de Araucária. Ao ser questionado, confessou que estaria levando as drogas da Lapa até Balneário Camboriú, em Santa Catarina.