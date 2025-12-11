Equipes de manutenção e operação da Copel trabalham, desde a noite desta quarta-feira (10/12), no restabelecimento da energia de 190 mil unidades consumidoras em todo o Paraná. Deste total, 152,9 mil estão no Leste do Estado, que abrange Curitiba, Região Metropolitana e Litoral. A região é a que mais concentra serviços de recomposição da rede elétrica, danificada por rajadas de vento que chegaram a 126,7 km/h, em decorrência do ciclone extratropical que se deslocou pela região Sul em direção ao oceano.

Em Araucária, nesta tarde de quinta-feira (11), 70 unidades consumidoras das áreas urbana e rural ainda estão sem energia elétrica, porém a Copel informou que suas equipes estão trabalhando nesses pontos para que a energia seja restabelecida o mais breve possível. A companhia adiantou que, como as ações ocorrem em contingência, ou seja, o restabelecimento é em grande escala, não é possível detalhar caso a caso neste momento. “Só podemos adiantar que 70 unidades consumidoras ainda estão sem o fornecimento de energia em Araucária e que estamos trabalhando nisso”, reforçou a Companhia.

De acordo com relatos encaminhados ao Jornal O Popular, moradores de regiões como o Porto das Laranjeiras, Tindiquera, Centro, da área rural, entre outras, enfrentaram quedas de energia e instabilidades na rede elétrica. O Parque Industrial do Município também foi afetado e algumas empresas tiveram que interromper a produção. Há relatos ainda de que distribuidoras que fazem parte do pool de combustíveis, também foram afetadas pela queda de energia.

“Estou sem luz desde ontem de manhã; saí de casa para trabalhar às 5h30 e quando cheguei em casa, às 20h, a geladeira estava descongelada, e muito provavelmente vou perder as carnes. Os celulares estão sem bateria, e não consigo falar com meu filho que está em casa”, lamentou a moradora do Ipiranga.

A Copel disse que os desligamentos de energia decorrem principalmente da queda de galhos e árvores inteiras sobre a rede elétrica, o que causa curto-circuito e, em parte dos casos, o rompimento dos fios e até a quebra de postes. “A companhia seguirá com os trabalhos até o restabelecimento da energia de todos os clientes”, completou.

CANAIS DE ATENDIMENTO

Os canais de atendimento da Companhia, disponíveis para a população são: Aplicativo da Copel (Android e iOS), gratuito nas lojas digitais, site da copel e WhatsApp.

Para situações de risco ou falta de luz, ligar para o 08005100116. Sem internet, é possível ainda enviar uma mensagem de texto (SMS) para o número 28593, com as letras “SL” e o número da unidade consumidora.