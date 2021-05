No Boqueirão, rua de chão batido está cheia de buracos e moradores reclamam

Os moradores da rua Boles Tonchak, no bairro Boqueirão, estão reclamando que a via não tem asfalto e está cheia de buracos. Eles afirmam que já foram até a Prefeitura pedir a pavimentação e a resposta que receberam foi que não há projetos para tal obra. Segundo eles, por ser uma via de chão batido, os buracos aumentam cada vez que chove. Isso sem contar a poeira nos dias de sol. Um dos moradores criticou o fato de mesmo sem a pavimentação, a rua não receber pelo menos um serviço de tapa buracos.

Sobre as reclamações, a Secretaria Municipal de Obras (SMOP) informou que a rua Boles Tonchak entrará no cronograma de projetos para pavimentação. Explicou ainda que o trabalho de manutenção de vias é constante no município, e que apenas para serviço de tapa buracos, por dia, são usadas cerca de 20 toneladas de massa asfáltica, produzidas por usina própria da Prefeitura. E também lembrou os moradores que as solicitações de serviços da SMOP podem ser feitas pelo site da Prefeitura, pelo aplicativo Atende.Net ou pelos números (41) 3614-7580 / 7603.