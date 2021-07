No Capela Velha, moradores reclama de lixão a céu aberto

Um lixão existente na rua Francisco Knopik, no bairro Capela Velha, nas proximidades da Parque Passaúna, está irritando vizinhos e pessoas que costumam transitar pela via. Um morador da Vila Angélica, que sempre passa por aquele terreno, entrou em contato com o Jornal O Popular e disse que por várias vezes a Prefeitura recolheu o lixo no local, porém o problema sempre acaba voltando. Segundo ele, a Prefeitura cansa de limpar, mas os porcalhões não respeitam, e voltam a sujar.

Sobre a reclamação dos moradores, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que vai incluir a rua Francisco Knopik na programação de limpeza dos próximos dias. Também orientou moradores que façam denúncias sobre pessoas que realizam esse tipo de descarte irregular, por meio do telefone (41) 3614-7480.