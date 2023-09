Noite de domingo registra acidente no Jardim Tupy

Na noite deste domingo (03/09), no cruzamento entre as ruas Malva e Papoulas, no bairro Jardim Tupy, um acidente envolvendo dois veículos chocou os moradores da região. O choque ocorreu, provavelmente, quando um dos veículos cruzou a via preferencial, colidindo violentamente com o outro carro.

O impacto foi tão severo que um dos veículos foi lançado a uma considerável distância, indo parar no muro de um terreno nas proximidades. Por sorte, a colisão não atingiu nenhuma residência, evitando uma tragédia ainda maior.

O SIATE foi acionado imediatamente, e uma das vítimas envolvidas no acidente foi encaminhada ao hospital para receber atendimento médico. Até o momento, o estado de saúde dessa vítima não é conhecido, e as autoridades estão trabalhando para obter informações mais detalhadas sobre o ocorrido.

