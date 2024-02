Notas políticas: Conversas

Aos poucos os partidos políticos com atuação em Araucária tentam se organizar para encontrar nomes competitivos para as eleições que se aproximam.

Como sempre acontece em períodos pré-eleitorais, o que não falta é político se colocando como liderança e tentando discursar como guardião dos anseios da comunidade.

Entressafra

Embora haja um esforço hercúleo por parte de interessados em ocupar espaços de poder nas eleições que se avizinham, é fato que Araucária vive um período de entressafra de lideranças políticas. Tanto é que o prefeito Hissam Hussein Dehaini segue sendo “o cara” do pleito municipal de 2024.

Acomodação

Dentro dessas articulações para tentar encontrar um nome razoável para disputar as eleições municipais deste ano, os partidos que sabidamente não terão o apoio de Hissam no processo de sucessão procuram se juntar para terem um nome razoável para concorrer contra o candidato da situação. O problema é que, embora dividam a mesma mesa nessas conversas, no fundo no fundo ninguém está disposto a ceder. E dentro deste quadro, por mais que se unam, é quase certo de que aqueles que não integrarem a chapa dificilmente se empenharão com afinco para eleger o coleguinha.

Troca

E por falar em acomodações partidárias, o ex-vereador Fábio Alceu Fernandes, que até então era considerado pré-candidato a prefeito pelo PDT, migrou de legenda. Sua nova casa é o PSB, partido do qual já foi filiado e que atualmente tem Olizandro Junior como presidente da provisória municipal.

De volta pra casa

O retorno de Fábio Alceu para o PSB teria sido articulado pelo ex-prefeito Olizandro José Ferreira (MDB), que detém o domínio intelectual das estratégias políticas do MDB e do PSB para estas eleições. Como se sabe, Fábio Alceu é cria política de Olizandro, de quem foi secretário de Obras. No roteiro escrito pelo ex-prefeito, seu apadrinhado será candidato a prefeito nestas eleições e seu filho, Olizandro Junior, será candidato a vereador.

Federação

Embora a indicação de Samuel Almeida como pré-candidato a prefeito pelo PT seja definitiva, isto não quer dizer que ele será o candidato a prefeito nas eleições municipais deste ano. Isto porque o PT integra uma federação juntamente com o PV e o PC do B.

Rosane

E por falar nessa federação, o papo que tem rolado nos bastidores da política local é o de que Rosane Ferreira (PV) só não será a candidata do grupo caso não queira (e aparentemente ela quer). Isto porque – em tese – em não havendo consenso no nome do candidato da federação, a decisão será feita com base nos votos de delegados indicados pelos três PV, PT e PC do B. Acontece que nessa conjuntura o PV deve indicar o maior número de delegados, já que obteve um desempenho partidário melhor do que o do PT nas eleições municipais de 2020.

Passado

Embora a articulação de Rosane para ficar com a vaga de candidata a prefeita nas eleições deste ano esteja cada vez mais evidente, ela não é unanimidade entre os verdes locais. Filiados à legenda confidenciaram a esta Coluna que acham difícil ela convencer o eleitor de que é merecedora da candidatura depois de não ter aguentado seis meses como vereadora do Município. Para quem não se lembra da história, Rosane foi eleita vereadora em 2020. Assumiu seu mandato em janeiro de 2021 e em julho renunciou sem dar muitas explicações para a população.

Com o PDT

Ainda sobre a articulação de Rosane, com a saída de Fábio Alceu do PDT, são grandes as possibilidades de que o partido embarque no projeto de uma eventual candidatura da verde. Ela estaria discutindo esse projeto diretamente com o deputado estadual Goura Nataraj (PDT), que detém o mando político da legenda em Araucária.

Novo

Desde a semana passada mais um partido político passou a ter atuação em Araucária. Já consta no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o Novo constituiu comissão provisória na cidade.

Trio

São três os responsáveis por organizar o Novo em Araucária. A presidência da comissão provisória ficou com José Luiz Brogian Rodrigues. Professor aposentado, ele foi candidato a prefeito nas eleições de 2020 pelo PTC. Na oportunidade conseguiu 707 votos. Na vice-presidência da legenda está Adilson Seidi e na secretaria geral Victor Fleiter. A vigência da provisória vai até 31 de dezembro de 2024.

PL

E falando em movimentações partidárias, o PL está sem comissão provisória ativa em Araucária. O mandato da executiva que tinha como presidente Clodoaldo Sizenando se encerrou na semana passada e até o momento não foi renovada.

Vitor Cantador visita Ricardo Barros

Na última segunda-feira, 19 de fevereiro, o presidente do PP de Araucária, Vitor Cantador, esteve com o presidente estadual da legenda no Paraná, Ricardo Barros. O encontro aconteceu em Curitiba e teve como objetivo discutir o planejamento da pré-campanha a prefeito de Vitor, que colocou até uma “camisa de botão” para o bate-papo.

Na oportunidade, Ricardo Barros afirmou que a candidatura de Vitor em Araucária é uma das prioridades do PP no Paraná e que ela terá toda a atenção possível da direção estadual da sigla.

Vitor agradeceu ao apoio recebido de Ricardo, que também é deputado estadual e secretário de Estado. “O PP está com um time de pré-candidatos a vereador comprometidos com a campanha majoritária e estamos buscando a cada dia mais pessoas que possam somar com a gente. O PP está de portas abertas a quem quer contribuir com Araucária”, afirmou.

