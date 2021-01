Novo CT Cordilheira receberá sua primeira prova de arco e flecha

Compartilhe esta notícia

O CT possui uma estrutura adequada para as competições e treinos dos arqueiros. Foto: divulgação

O Grupo Arauqüeras está inaugurando o CT Cordilheira, um centro de treinamento para a prática do arco e flecha tradicional em Araucária. É um espaço conjugado, onde os arqueiros e simpatizantes da modalidade poderão aperfeiçoar as técnicas de tiro, bem como treinar para as provas que são realizadas ao longo do ano. O circuito de treino permanente, único no Brasil, é um trajeto de aproximadamente 1km, com 28 estações de tiro, que reproduzem as condições reais de uma prova desta modalidade. Os alvos confeccionados inteiramente em Araucária, são adequados para permitir a fixação das flechas com segurança.

No CT há também um stand de tiro, com 800 m² de área coberta para o aperfeiçoamento das técnicas de tiro. São 12 raias para a prática. No local, o instrutor nível III da IFAA (International Field Archery Association), Eutímio Deusdiante, oferece treinamento para iniciantes e veteranos.

Primeira prova

No domingo, 31 de janeiro, o CT Cordilheira receberá sua primeira prova, válida pelo Circuito Brasileiro Bow Hunter 2021 da Field Brasil. Por causa da pandemia do coronavírus, a expectativa do Grupo Arauqüeras é que o número de arqueiros não ultrapasse 40, para que possa ser mantido o devido distanciamento. “O arco e flecha tem a vantagem de ser um esporte praticado ao ar livre, o que acaba facilitando a questão do distanciamento social”, explica o grupo. Este ano o Arauqüeras também contará com outra novidade, a assessoria da start up Riter Sport, para o desenvolvimento da prática de arco e flecha.

Serviço

O CT Cordilheira fica na rua João Makuch s/n, área rural de Roça Nova. O horário de funcionamento é nas quartas feiras, das 18h às 22h e aos sábados e domingos, das 8h às 22h. Mais informações pelo fone (41) 99594-7073, com João Riter.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1245 – 21/01/2021