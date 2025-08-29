Nesta edição, o Cartório de Registro Civil de Araucária divulgou o obituário das pessoas que faleceram nas últimas duas semanas. De acordo com a listagem, 23 pessoas faleceram nesse tempo, sendo a maioria em Araucária, além de seis pessoas que morreram em Curitiba e três em Campo Largo.

Uma das pessoas que faleceu em Campo Largo, foi Ricardo Leite Cardoso, com apenas 25 anos, ele nasceu em janeiro de 2000. Além dele, outras três pessoas que nasceram após 2000 também morreram, sendo: Enzo Henrique Barboza Mehl, que nasceu em 2004; Gustavo Soares Fragoso, que nasceu em 2005; e Samuel Daniel Mervilus, que faleceu no mesmo dia em que nasceu.

NomeData NascimentoData Óbito
MARIA ROSENILDA RODRIGUES28/05/197921/08/2025
ANTONIO ANACLETO SOBRINHO20/05/193221/08/2025
SAMUEL DANIEL MERVILUS19/08/202519/08/2025
ANDERSON DE PAULA12/04/197821/08/2025
DERMEVAL DOS SANTOS25/04/195221/08/2025
ROSA STOTSKI03/06/195914/08/2025
MARLENE DO AMARAL RAMOS11/02/194221/08/2025
LUCAS ADELSON DE MOURA21/10/199521/08/2025
GUSTAVO SOARES FRAGOSO04/10/200522/08/2025
RICARDO LEITE CARDOSO16/01/200022/08/2025
JOSEFINA TIEPO01/07/194623/08/2025
JOSE DOS SANTOS RUAS13/12/196323/08/2025
MARTINHO WONSOWICZ21/05/195821/08/2025
ENZO HENRIQUE BARBOZA MEHL22/08/200422/08/2025
SILVIO PIRES BOLINO22/11/194624/08/2025
IRENE MARIA WAGNER18/09/193923/08/2025
PATRICIA SANTANA09/01/199026/08/2025
LUIZ ANTONIO ROCHA23/07/195525/08/2025
ANTONIO INACIO FONSECA FILHO25/04/197026/08/2025
JOÃO WOJCIK NETO16/08/194523/08/2025
BENEDITA PAZ DE CAMPOS03/04/194524/08/2025
TEREZA DA SILVA SALVADOR01/12/195326/08/2025
ROGÉRIO DA CRUZ SANTOS05/10/198926/08/2025

Edição n.º 1480.