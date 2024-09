NP: Alunos da Escola Sebastião Tavares saem mais cedo e pais reclamam

Pais de alunos da Escola Municipal Sebastião Tavares, que fica no Jardim Planalto, entraram em contato com esta Coluna para reclamar que os alunos da unidade foram dispensados mais cedo nesta quarta-feira, 28 de agosto.

Segundo eles, as crianças foram dispensadas às 9h45 sob a alegação de que os profissionais da unidade passariam por uma “formação com equipe multiprofissional”. Os pais estranharam a dispensa porque ela não estaria prevista no calendário escolar fornecido pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) no início do ano. Esta Coluna não conseguiu contato com a direção da unidade para saber as razões da saída antecipada e nem como será feita a reposição desse período.

Edição n.º 1430.