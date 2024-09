NP: Cartório Eleitoral fará lacração das urnas no sábado (21)

Segundo cronograma do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE), nesta semana começam as chamadas cerimônias de geração de mídias e de preparação das urnas (carga e lacração) que serão utilizadas em todas as zonas eleitorais do Paraná.

Em Araucária a cerimônia de geração de mídias está marcada para esta sexta-feira, 20 de setembro. Esta é a etapa do processo preparatório das eleições em que são exportados os dados de candidatos e eleitores do sistema eleitoral para uma espécie de pen-drive que posteriormente é inserido na urna.

São três arquivos. A mídia de carga que contém as informações necessárias para a preparação da urna eletrônica, como o número da seção eleitoral, a lista de eleitores aptos a votar e a lista dos candidatos e candidatas que concorrerão às eleições. A mídia de votação, onde serão armazenados os votos da seção eleitoral durante a votação e a mídia de resultado da votação, que é preparada para gravar o resultado da seção eleitoral no encerramento da votação. É essa última mídia que é enviada para a totalização nos sistemas do TSE no dia 6 de outubro.

Concluída a fase de geração de mídias, passa-se a cerimônia de preparação das urnas, (carga e lacração das urnas). Aqui em Araucária esta etapa está marcada para começar no sábado (21). É neste momento em que são instaladas nas urnas os dados gerados na cerimônia de geração de mídias. Em um ambiente controlado, as urnas são carregadas, com a presença de representantes dos partidos políticos, da OAB e do Ministério Público, de modo a garantir que todos acompanhem a carga e possam checar se os dados estão corretos.

A fase de carga e lacração é composta de três etapas. A primeira é a preparação das urnas para receber os dados. Isso inclui a instalação de uma mídia de carga, que é usada para gravar os dados das urnas. Em seguida as urnas são testadas para garantir que todos os seus componentes estejam funcionando corretamente e concluem a sua configuração com todos os dados necessários para ser utilizada no dia da votação. Por último, depois de receber os dados das mídias, ser configurada e testada, a urna é então lacrada fisicamente.

Edição n.º 1433. Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.