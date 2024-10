NP: De olho na presidência da Câmara

Em política, dois meses é nada. E é justamente por isso que os vereadores eleitos já começaram a conversar sobre a composição da nova mesa diretora da Casa a partir de 2025.

De cara, quem desponta como favorito para ficar com a presidência do Poder Legislativo é o vereador Eduardo Castilhos (PL). E nem poderia ser diferente. Afinal, ele não é um vereador novato, integra um partido com três cadeiras no parlamento e, há muito tempo, é a voz que defende Gustavo Botogoski na Câmara. Isto ainda quando muitos achavam improvável sua eleição para comandar a cidade.

Sobre o assunto, Castilhos afirma que existe sim o projeto de presidir a Câmara. Afirmou ainda que as conversas com outros vereadores eleitos estão acontecendo, mas tudo ainda de maneira informal.

