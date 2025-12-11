A Câmara de Vereadores vota nas próximas sessões um projeto de decreto legislativo concedendo licença ao prefeito Gustavo Botogoski (PL) no período compreendido entre 30 de janeiro de 2026 e 20 de fevereiro de 2026.

Como todo trabalhador, o chefe do Executivo também tem direito a férias de trinta dias a cada doze meses de trabalho. Como no próximo dia 31 ele completa um ano no cargo já faz jus ao benefício. Porém, como estabelece a legislação municipal, para se ausentar do cargo ele precisa pedir licença ao Poder Legislativo.

Nesse período em que Gustavo estiver licenciado, o cargo passa a ser ocupado interinamente pela vice-prefeita Tatiana Assuiti (Republicanos).

