NP: Os Carvalhos não querem mais saber de Hissam

Depois de terem sido abandonados pelo prefeito Hissam Hussein Dehaini (União), a família Carvalho já tomou uma decisão: jamais voltará a pedir votos para o futuro ex-prefeito e nem qualquer pessoa apoiada por ele.

Nem todos sabem, mas quem primeiro carregou Hissam e pediu votos para ele foi a família Carvalho, composta por pessoas como Ilda Pereira, Lutimar Pereira, Genildo Carvalho, Geraldo Carvalho, Mônica Coser e outros.

A decisão de rompimento político irrevogável e irretratável foi tomada em conversa recente da família. Durante a conversa, aliás, eles relembraram o início da caminhada para transformar Hissam em político. Relataram que batiam a porta das pessoas para defender o atual prefeito e eram escorraçados, chamados de “defensores de bandido”. Com orgulho, relembraram que – mesmo com as dificuldades – não desistiram e foram vitoriosos em seu intento. “Não agimos com traição e hoje encerramos um ciclo político em que a lealdade se deu apenas de um lado. O objetivo agora é olhar para o futuro, continuar pensando na cidade e não voltar a caminhar com quem foi desleal com um time e um município inteiro”, resumiu Genildo.

Edição n.º 1438.