NP: Prefeito vai a Brasília brigar para que obras da Via Araucária não acabem com “acessos”

O prefeito Gustavo Botogoski (PL) esteve em Brasília nesta terça-feira, 25 de março. Sua ida a Capital foi para uma audiência com representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A pauta do encontro foi o traçado previsto nos projetos de duplicação da PR-423 e também do trecho da Rodovia do Xisto entre Araucária e Lapa. Como se sabe, a Via Araucária já está correndo com a documentação para iniciar a obra. O problema é que – caso seja executada nos termos previstos – diversos acessos já consolidados ao longo das rodovias serão simplesmente bloqueados e isso prejudicará enormemente a vida como a conhecemos em várias localidades rurais e urbanas de Araucária.

O deputado federal Toninho Wandscheer (PP) foi o cicerone de Gustavo na conversa com o diretor-geral da ANTT, Guilherme Theo Sampaio. Durante o encontro o prefeito enfatizou a urgência da discussão e a necessidade de que a Via Araucária adeque os projetos, de modo a não prejudicar a população rural da cidade e também núcleos industriais, como aquele próximo ao centro de distribuição da Magalu, o novo CD do Mercado Livre e indústrias como a Valmet e a Tecverde. “Mais uma vez estamos tendo que correr atrás do prejuízo porque a gestão anterior não se preocupou em olhar atentamente os projetos que embasaram o edital de concessão dessas rodovias”, lamentou.

Edição n.º 1458.