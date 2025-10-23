A Câmara de Vereadores realizou nesta quarta-feira, 22 de outubro, uma sessão solene para entrega da placa de cidadania honorária ao ex-prefeito Rizio Wachowicz.

O projeto de lei que tornou o ex-prefeito cidadão honorário de Araucária foi de iniciativa do vereador Vagner Chefer e teve o voto favorável de todos os vereadores.

Prestes a completar noventa anos e com a saúde frágil, Rizio acabou não conseguindo comparecer à sessão solene. Seu filho (e quase sósia) Marcos Wachowicz o representou.

Na oportunidade, o autor da homenagem fez questão de ressaltar o legado de Rizio para transformar Araucária no que ela é hoje. “Fico muito feliz em ser o autor dessa proposta. O Rizio sempre foi um homem que pensava a cidade. Enxergava o que muitos políticos não enxergaram e desse jeito marcou seu nome em nossa história”, resumiu.

A concessão do título de cidadão honorário a Rizio foi possível porque ele não é nascido em Araucária. O ex-prefeito é catarinense de Itaiópolis. Nasceu em 4 de novembro de 1935 e veio para cá em 1943.

Engenheiro de formação, ele foi prefeito de Araucária em três ocasiões: 1969 a 1973, de 1977 a 1983 e de 1997 a 2000. Visionário, é o responsável por importantes obras de infraestrutura viária de nossa cidade. Foi, inclusive, a pessoa que a comandava quando o Governo Federal decidiu construir aqui uma refinaria da Petrobras. O investimento que “reinaugurou” a história do Município.

Durante a sessão de entrega do título, seu filho disse que – com certeza – ele gostaria de estar ali pessoalmente recebendo a placa. A idade avançada, no entanto, limita as saídas do ex-prefeito.

