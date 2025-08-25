Está marcada para 16 de setembro a abertura da licitação para escolha da empresa que ficará responsável pela reforma de todo o telhado do Hospital Municipal de Araucária (HMA). Após muita vistoria e cálculos, os técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL) estimaram o custo da obra em R$ 2.243.340,53. Obviamente o valor pode cair um pouco a depender da quantidade de interessadas em executar o serviço. Mas, de certa forma, não é bom que apareçam empreiteiras dando descontos exagerados. A história tem mostrado que quando o desconto é alto a empresa é ruim e não executa o trabalho direito.

8 meses

Depois de iniciados os trabalhos, a empreiteira que vencer a licitação terá até 8 meses para concluir o serviço. De acordo com o edital, entre custos globais da obra estão a remoção do telhado podre (R$ 230 mil), a instalação do novo telhado (R$ 596 mil), instalação de calhas e rufos (R$ 270 mil), pintura do telhado (R$ 286 mil), impermeabilização (R$ 160 mil), sistema de proteção contra descargas atmosféricas (R$ 376 mil) e por aí vai. Obviamente, sempre vai aparecer alguém dizendo que trocou o telhado dessa ou daquela casa meia água por muito menos, mas nunca podemos esquecer que estamos falando de um compra pública, acompanhada e fiscalizada essencialmente por servidores públicos de carreira.

